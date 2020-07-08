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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'ABD ve İsrail'e İran'da tefrika çıkarmalarına izin vermeyeceğiz'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'ABD ve İsrail'e İran'da tefrika çıkarmalarına izin vermeyeceğiz'
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'ABD ve İsrail'e İran'da tefrika çıkarmalarına izin vermeyeceğiz'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve İsrail’in İran’da devlet ile halkın arasında tefrika çıkarmak istediğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. ABD ve İsrail'in İran'da halkı devlete karşı kullanmak istediğini ve tefrika çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Ruhani, “ABD ve İsrail'e İran'da tefrika çıkarmalarına izin vermeyeceğiz. Hükümet olarak yargı, yasama ve yürütme erkleri arasında yakın işbirliği istiyoruz. Halkın da bizden beklentisi işbirliği yaparak sorunları çözmemiz yönünde” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın 7 yıllık süre içerisinde önemli kazanımlar elde ettiğini kaydeden Ruhani, bölge ülkeleri ile yakın ilişkiler kurulmasına önem verdiklerini belirterek, “Rusya, Çin, Hindistan ve Avrupa ülkeleri ile de yakın ilişkilerimiz var. Elbette Avrupa ABD baskısı altında kendi taahhütlerini gerektiği gibi uygulamadı” ifadelerini kullandı.

Aynur Sena Çabuk

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