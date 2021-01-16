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İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Trump'ın olmadığı bir dünya daha güzel olacak'

İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Trump'ın olmadığı bir dünya daha güzel olacak'
İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Trump'ın olmadığı bir dünya daha güzel olacak'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın olmadığı bir dünyanın daha güzel olacağını belirerek, "Trump yönetiminin insanlığa verdiği zarar, bu yönetim içerisindeki radikallerin gözünde hala yetersiz" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, görev süresinin sona ermesine günler kalan ABD Başkanı Donald Trump'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Trump yönetiminin olmadığı bir dünya daha güzel olacak" dedi. Trump'ın Başkanlık döneminde insanlığa büyük zarar verdiğini belirten Zarif, "Trump yönetiminin insanlığa verdiği zarar, bu yönetim içerisindeki radikallerin gözünde hala yetersiz" ifadelerini kullandı.

“Pompeo, barışa önem vermiyor”

ABD'nin Yemen'de Husileri terör örgütü listesine almasını eleştiren Zarif, alınan kararın Yemen'de atılan barış adımlarına zarar verdiğini vurgulayarak, "Husileri terör örgütü listesine almak, Yemen'deki durumu daha da kötüleştirecek. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun son anlarında dahi İran aleyhindeki iftira ve yalanları, barışa önem vermediklerinin bir göstergesi" dedi.

Aynur Sena Çabuk

 

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