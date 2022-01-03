İran Dışişleri Bakanlığı Hatipzade: "ABD ile yazılı görüşmeler yapıyoruz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yılbaşı tatili sonrası yeniden başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin konuştu. Hatipzade, Viyana'da devam eden müzakereler çerçevesinde ABD ile yazılı görüşmeler yaptıklarını belirterek, "ABD ile yanlış anlaşılmaları gidermek ve daha net adımlar atabilmek için yazılı görüşmeler yapıyoruz. Bu karşılıklı görüş alışverişi gayri resmi olarak yapılıyor" dedi.

Nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin son durumuna ilişkin bilgi veren Hatipzade, müzakerelerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, "Batılı ülkeler 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın ötesinde bir talepte bulunamazlar. Bugün batı İran'dan taleplerini azalttığı için ortak bir metine ulaşabildik. Viyana müzakereleri yaptırımların kaldırılması çerçevesinde devam edecek" ifadelerini kullandı.

İran ile 4+1 (Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere) ülkeleri arasında 29 Kasım tarihinde Viyana'da başlayan yedinci tur nükleer müzakerelere heyetlerin kendi ülkelerine dönerek istişarelerde bulunması için ara verilmiş, müzakerelerin sekizinci turu ise 27 Aralık tarihinde yeniden başlamıştı.