İran Meclis Başkanı Galibaf: 'ABD ile müzakere kesinlikle yasak'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugünkü Meclis konuşmasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran aleyhinde verdiği karara tepki göstererek, “Bir kez daha ABD ve diğer Avrupa ülkeleri İran milletine yönelik kin ve öfkelerini göstererek güvenilmez olduklarını kanıtlamış oldular. Bu nedenle kendi haklarımızı korumak adına direnişten başka seçeneğimiz olmadığını bize gösterdiler” dedi.

UAEA'nın İran aleyhindeki son kararının ABD ve İsrail etkisi altında olduğunu vurgulayan Galibaf, “Bu yönde alınan kararlar ile dünya hiçbir zaman İran'ın karşısında yer almayacaktır. Ajansın aldığı bu karara da itiraz eden ülkeler oldu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının kararına oy verenlerin ABD baskısı altında olduklarını biliyoruz” ifadelerini kullandı. Galibaf, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran hakkındaki son kararının yasal olmadığını söyleyerek, “Alınan bu karar ile İran'a karşı küresel bir birliktelik oluşturmak istediler. Ancak bu olmayacak” dedi.

"ABD ile müzakere kesinlikle yasaktır"

İran Meclis Başkanı Galibaf, İranlıların her türlü müzakere ve anlaşmayı iptal ettiğini ve direnmeyi seçtiğini belirterek, “Elbette biz diplomasi ve müzakerelere karşı değiliz, ancak ABD ile müzakere kesinlikle yanlış ve yasaktır. Avrupa ile müzakere onların güvenilmez olduğunu bilerek yapılabilir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile müzakere ise onların bağımsız hareket edebileceklerine inanarak olabilir” dedi.

UAEA son 4 aydır İran'ın bazı tesislerini incelemeye açmadığını ve Ajans müfettişlerinin tesislere girişine izin vermediğini açıklamıştı. İran'ın nükleer tesislerini UAEA müfettişlerine açması için Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan karar tasarısı, UAEA Yönetim Kurulunda 2'ye karşılık 25 oyla kabul edilmişti.

Aynur Sena Çabuk