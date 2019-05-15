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İran Savunma Bakanı: 'Biz Amerikan ve Siyonist cepheyi yeneceğiz'

İran Savunma Bakanı: 'Biz Amerikan ve Siyonist cepheyi yeneceğiz'
İran Savunma Bakanı: 'Biz Amerikan ve Siyonist cepheyi yeneceğiz'

İran Savunma Bakanı Amir Hatemi, ülkesinin ABD-İsrail koalisyonunu yeneceğini söyleyerek, "Biz Amerikan ve Siyonist cepheyi yeneceğiz” dedi.

İran Haber Ajansı, İran Savunma Bakanı Amir Hatemi'nin, "İran'a herhangi bir tehdide karşı en yüksek seviyede hazırız. Amerikan ve Siyonist cepheyi yeneceğiz” dediğini aktardı.

İranlı üst düzey bir yetkili de Tahran'ın bütün çatışma senaryolarına hazır olduğunu ancak ABD'nin Orta Doğu'da başka bir savaşa gücünün yetmeyeceğini iddia etti.

Amerikalı yetkililer, İran'in bölgedeki ABD çıkarlarına karşı tehdidi üzerine Lincoln uçak gemisi, B-52 bombardıman uçakları ve Patriot füzeleri gönderdiklerini söyledi. B-52 bombardıman uçakları, ABD'nin Katar üssüne ulaştı.  

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