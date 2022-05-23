İran'da 10 katlı bina çöktü: 1 ölü, 7 yaralı

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde inşaat halindeki 10 katlı "Metropol" adlı binanın çöktüğünü duyurdu. Çöken binada arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, şu ana kadar 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin de yaralandığı açıklandı. İran Kızılayı, olay yerine 15 ambulansın gönderildiğini ve diğer eyaletlerden de 30 ambulans talebinde bulunulduğunu bildirdi. Ayrıca farklı eyaletlerden toplam 50 arama kurtarma ekibinin de olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Can kaybı 4'e yükseldi

İran Acil Servisler Kurumu Başkanı Cafer Miyadfer yaptığı açıklamada, "10 katlı binanın çökmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

Yaralılar arasında 10 yaşında bir çocuk da bulunuyor" ifadelerini kullandı. Çöken binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Miyadfer, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen en az 80 kişi olduğunu açıkladı.

Facianın yaşandığı kente çevre illerden 50 arama kurtarma timi ve 30 ambulans sevk edildi. Çöken binanın müteahhidinin ve sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Aynur Sena Çabuk

