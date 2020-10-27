İran'da korona virüs kaynaklı ölü sayısında yeni rekor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 6 bin 968 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 346 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vak'a sayısının 581 bin 824'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 33 bin 299'a ulaştığını açıkladı. Son verilerle salgın başlangıcından bu yana en yüksek vak'a ve ölü sayısı olduğunu sözlerine ekleyen Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan, Yezd ve Kürdistan eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'a ve ölü sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. Son 24 saatte 346 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 6 bin 968 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla salgın başlangıcından bu yana en yüksek vak'a ve ölü sayısı kaydedildi.

Aynur Sena Çabuk