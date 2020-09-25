İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran'dan ABD'nin İran yargı sistemine yönelik yaptırım kararına tepki

İran'dan ABD'nin İran yargı sistemine yönelik yaptırım kararına tepki
İran'dan ABD'nin İran yargı sistemine yönelik yaptırım kararına tepki

İran Anayasa Koruma Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kadkhodaei, ABD’nin İran yargısına yönelik yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Peki biz de ABD’de öldürülen ve işkence gören siyahiler için ABD yargısına yaptırım kararı alalım mı?” dedi.

ABD'nin İran ve Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams dün yaptığı açıklamada, ABD'nin İranlı güreşçi Navid Afkari'yi ölüm cezasına çarptıran bir yargıç da dahil olmak üzere bir dizi İranlı yetkiliye ve kuruluşa yeni yaptırımlar uygulayacağını aktarmıştı.

İran Anayasa Koruma Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kadkhodaei bugün sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, ABD'nin İran yargısına yönelik yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Peki biz de ABD'de öldürülen ve işkence gören siyahiler için ABD yargısına yaptırım kararı alalım mı?” ifadesini kullandı.

ABD, idam edilen güreşçi Afkari nedeniyle İranlı Yargıçlar Seyyid Mahmud Sadati, Muhammed Sultani ile Şiraz Birinci Devrim Mahkemesi ve Adelabad, Urumiye ve Vekilabad hapishane yönetimlerini yaptırım listesine almıştı.

Aynur Sena Çabuk

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.