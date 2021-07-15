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İşçinin hayatını hiçe sayan çalışma güvenlik kamerasına yansıdı

İşçinin hayatını hiçe sayan çalışma güvenlik kamerasına yansıdı
İşçinin hayatını hiçe sayan çalışma güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta’da güvenlik önlemi almadan vinçle metrelerce yüksekliğe çıkan işçi, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. O anlar ise otobüs durağının güvenlik kamerasına yansıdı.

İşçinin hayatını hiçe sayan çalışma güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Kaymakkapı Meydanı'nda meydana geldi. Orta refüjdeki reklam panosunda çalışma yapan bir firmanın işçileri iş güvenliğini hiçe saydı. Vinç operatörü, cep telefonuyla oynadığı sırada bir işçi askıda asılı şekilde hiçbir önlem almadan metrelerce yükseğe çıktı.

O onlar ise otobüs durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yapılan çalışmayı şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Fotoğrafta vinç operatörünün cep telefonuyla oynadığı sırada işçinin de askı ile metrelerce yüksekte olduğu görülüyor.

Muhammed Enes Yapalıkan
 

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