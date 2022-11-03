İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Isparta'da kız öğrenci yurdu çalışanına satırla saldırı girişimi

Isparta'da kız öğrenci yurdu çalışanına satırla saldırı girişimi
Isparta'da kız öğrenci yurdu çalışanına satırla saldırı girişimi

Isparta’da bulunan bir kız öğrenci yurduna elindeki satırla girmeye çalışan şahıs gözaltına alındı.

Isparta’da kız öğrenci yurdu çalışanına satırla saldırı girişimi - Tıkla İzle

Olay dün gece saatlerinde Çünür Mahallesi'nde bulunan bir kız yurdunun önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Öğrenci yurduna gelen O.T., eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği yurt çalışanıyla konuşmak istedi. Yurda alınmayan O.T otomobilinden çıkardığı satırla içeri girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yurt görevlilerinin müdahale ettiği olayda yaralananın olmadığı öğrenildi. Olay sırasında panik yaşayan öğrenciler, yaşananları cep telefonları ile kayıt altına aldı.
Polis ekipleri saldırı girişiminde bulunan O.T ve yurtta aşçı olarak çalıştığı öğrenilen İ.Ö'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Rukiye Senem Ok
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.