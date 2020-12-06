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İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'te protesto edildi

İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'te protesto edildi
İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'te protesto edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde ve farklı noktalarda protesto edildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'te protesto edildi - Tıkla İzle

İsrail'de hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtları haftalık olarak gerçekleştirdikleri protestoları sürdürüyor. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen binlerce kişi, Kudüs'teki Başbakanlık konutu önünde toplandı. İsrail bayrakları taşıyan protestocular, Netanyahu'nun istifasını istedi. Netanyahu döneminin sona ermesini isteyen protestocular ve organizatörler, seçimlerin protestoları durduramayacağını ve gösterilerin daha da güçleneceğini belirtti. Protestolarda yapılan konuşmalarda, "Seçimler sırasında vatandaşlar olarak yükümlülüğümüz dışarı çıkıp Netanyahu'yu protesto etmek ve ona herhangi bir süre vermemektir. Ona korona virüs, ekonomi ve halkın bölünmesiyle başa çıkmadaki başarısızlıklarını hatırlatmalıyız" denildi.
Ülkenin farklı noktalarında kavşaklarda, meydanlarda ve üst geçitlerde de protestolar düzenlendi. Yerel saatle 21.00 civarında Başbakanlık konutu civarında huzursuzluk çıkardığı gerekçesiyle en az 20 kişi gözaltına alındı.
İsrail'de haftalık düzenlenen gösterilerde Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davası ve korona virüs salgını ile mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle protesto ediliyor.

Jeries Bassier
 

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