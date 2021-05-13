İsrail Filistin'de sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 15 yaralı

İsrail güçleri, Filistinli sivilleri hava saldırılarının ardından top atışları ile vurmaya başladı. Filistinli sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, sivilleri hedef alan İsrail güçlerinin Filistin'in Beyt Hanun kentine ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Umm Al-Nasr köyüne düzenlediği topçu bombardımanı nedeniyle 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Bölgede bombardıman sonucu birçok evin hasar gördüğünü bildiren yetkililer, bölgelerdeki sivillerin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Can kayıpları giderek artıyor

İsrail güçleri, Gazze'ye yönelik saldırılarına ve sivillerin evlerine baskınlar düzenlemeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybının 27'si çocuk, 11'i kadın olmak üzere 103'e, yaralı sayısının ise 580'e yükseldiğini açıkladı.

Muhammed Rabah