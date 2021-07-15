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İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz belgeseli

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz belgeseli
İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz belgeseli

15 Temmuz darbe girişimi İstanbul Havalimanı’nda kurulan led ekranda yerli ve yabancı yolculara anlatıldı.

İstanbul Havalimanı’nda 15 Temmuz belgeseli - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsamında İstanbul ve Ankara'da bazı noktalara kurulan led ekranlarda darbe girişimine karşı vatandaşların verdiği mücadele videosunu yayınlanmaya başladı. Yerli ve yabancı yolcuların geçiş noktasına kurulan led ekranda 15 Temmuz gecesi yaşananlar anlatılıyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul'da başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Ortaköy, Kuleli, Taksim ve Ankara'da Kızılay Meydanı'na da led kuleler yerleştirdi.

Tuncer Cengiz

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