İstanbul ile yarışan Tekirdağ'da harita kırmızıdan yeşile döndü

Korona virüs vaka oranlarında ülkede ilk 3'ten düşmeyen Tekirdağ'da sevindiren haberler üst üst üste geliyor. Tam kapanma sonrasında vaka oranları düşen Tekirdağ, İstanbul ile yarışır durumdayken Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin korona virüs risk haritası kan kırmızısından yeşil ve mavi tonlara dönüştü.Konuyla ilgili açıklamada bulunan vatandaşlar, İstanbul ile yarışan Tekirdağ'da vaka oranlarının düşüşüne çok sevindiklerini dile getirdi.

Sahil alanda gezintiye çıkan Mürsel Özcan, “Tekirdağ en kırmızı ilk 3 tane il sıralamasındaydı. Bu bizi üzüyordu. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması sonrası rengin değiştiğini öğrendik sevindik. Tabi alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşlarında konuya duyarlı olması rengin değişmesine vesile oldu. Sevindik Türkiye genelinde de kısıtlama sonrasında düşüş olduğu, günlük vaka sayılarının 60 binden 10 binin altına düştüğüne şahit oluyoruz. Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre yaz sezonuna kadar aşı uygulamasındaki artış yada yerli aşının da devreye girmesiyle Sonbahardan sonra çok daha rahat bir seviyeye geleceğimiz ifade ediliyor. Bizde bundan mutlu oluyoruz inşallah. Tedbirlere devam inşallah daha güzel sonuçlar bekliyoruz. Vatandaşlarda bu konuya duyarlı olduğu müddetçe alınan tedbirler, inşallah iyi sonuçlar vermeye devam edecek diye düşünüyoruz” dedi.

Halil Dağ

