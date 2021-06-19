İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu polis kamerasında

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu polis kamerasında
İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu polis kamerasında

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ / PDY Terör Örgütünün askeri öğrenci yapılanmasını kapsayan “Aday Numarası” sistemi ile haksız şekilde yerleşenlere yönelik düzenlenen operasyon polis kamerasına yansıdı.

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu polis kamerasında - Tıkla İzle

33 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 19 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (TEM) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri FETÖ / PDY Terör Örgütünün askeri öğrenci yapılanmasına karşı operasyon yaptı. İstanbul merkezli 17 ildeki operasyon geçmiş yıllarda askeri okul sınavlarına “Aday Numarası” sisteminde yapılan usulsüzlük ile girdiği tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.

6'sı Muvazzaf Astsubay ve Uzman Çavuş, 46'sının da ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 52 kişiye yönelik yapılan operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken operasyon anı polis kameralarına yansıdı.

Sadık Kahraman
 

İLGİLİ HABER
İstanbul merkezli 17 ilde FETÖnün TSK yapılanmasına operasyon İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
İLGİLİ HABER
FETÖ elebaşı Gülenin yeğeni Selahaddin Gülene 22,5 yıl hapis istemi FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen'e 22,5 yıl hapis istemi
İLGİLİ HABER
FETÖnün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.