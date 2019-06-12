İstanbul seferberliği

AK Parti İstanbul teşkilatı 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri için kapı kapı dolaşarak Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a destek isterken; diğer şehirlerdeki teşkilat mensupları da bulundukları illerden İstanbul'daki hemşehrilerine ulaşmaya çalışıyor. İstanbul'da yapılacak seçimlere günler kala sadece İstanbul değil toplamda 760 AK Partili belediye başkanı ve il başkanları tam kadro sahada çalışmalarına devam ediyor. Belediye başkanlarının bir kısmı İstanbul'da hemşehrileri ile yaptıkları toplantılarla seçim çalışmasına katkı sağlarken bir kısmı da bulundukları illerden akraba ve dostlarına ulaşıyor. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse dernekler aracılığı ile tek tek tespit ettikleri hemşehrilerini telefonla arayarak Binali Yıldırım'a destek isteyen AK Parti teşkilatı, özellikle kararsız seçmeni ikna etmeye çalışıyor.

DOĞRU OLAN ANLATILIYOR

AK Parti kurmayları, bayramın bitimi ile telefonla aramalara başladıklarını ifade ederek “Akrabaları İstanbul'da yaşayan kadın, gençlik ve ana kademedeki tüm teşkilat üyeleri bulundukları yerden onları arıyor. Arananlar arasında farklı siyasi görüşe sahip olanlar da mevcut. ‘Bu seçimde size oy vermeyeceğim' diyen de var, ‘Diğer seçimde vermemiştim ama bu seçimde vereceğim' diyen de... Oy verene hâlini hatırını soruyoruz, kararsız kalana ya da farklı düşünene neden oy vermediklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Onlara da doğru olanı, Binali Yıldırım'ın ülkemize ne kadar katkısı olduğunu anlatıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Gazetesi