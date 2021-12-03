İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'da beklenen lodos etkili olmaya başladı

İstanbul'da beklenen lodos etkili olmaya başladı
İstanbul'da beklenen lodos etkili olmaya başladı

İstanbul'da beklenen lodos sabah saatlerinde Beşiktaş ve Kumkapı Sahillerinde etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da beklenen lodos etkili olmaya başladı - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul geneline yaptığı lodos uyarısı etkisini sabahın ilk saatlerinden itibaren göstermeye başladı. Dün yapılan uyarıda "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Sabahın ilk saatlerinde ise Beşiktaş ve Kumkapı Sahillerinde lodosun etkisini gösterdiği görüldü. Lodos nedeniyle dev dalgaların sahile vurduğu görüldü.

Lodoslu ve yağışlı havanın gün içinde belirli aralıklarla etkisini göstereceği öğrenildi.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.