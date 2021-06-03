İstanbul'da hareketli dakikalar...'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü dehşet saçtı

Olay saat 02.30'da Bakırköy Ataköy'de yaşanmaya başladı. Edinilen bilgiye göre uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Z.A. idaresindeki 34 HP 0816 plakalı otomobil uygulama noktasından kaçmaya başladı. Ataköy'den kaçmaya başlayan alkollü sürücü, Bahçelievler idaresine girdi.

Kovalamaca 45 dakika sürdü

Kaçan şahsın idarelerine girdiği bilgisini alan Bahçelievler Polisi, şahsı yakalamak için çalışmalara başladı. Ardına takılan polisleri atlatmayı başaran sürücü, E-5 karayolu Avcılar istikametine doğru seyir etmeye başladı. 45 dakika süren kovalamacada alkollü sürücü kullandığı otomobille iki polis aracına çarptı. Polis aracına çarptıktan sonra bariyerlere giren sürücü Bahçelievler Çobançeşme Kavşağında yakalandı.

İki polis arabasına da zarar verdi

Sürücü Z.A. daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri otomobilde uzun süre arama yaptı. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken gözaltına alınan sürücü hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan