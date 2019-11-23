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İstanbul'da silahlı kavga: 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga: 1 yaralı
İstanbul'da silahlı kavga: 1 yaralı

Balat’ta iki kişi arasında meydana gelen silahlı kavga sonucunda 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.45'te Fatih İlçesi Balat Mahallesi Leblebicler Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine kişilerden biri yanında bulundurduğu silah ile diğer kişiyi yaraladı. Şahsı yaralayan kişi daha sonra olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı

Vücuduna kurşun alan kişi yere yığıldı. Sokak üzerinde silah seslerini duyan ve yerde yatılı olan şahsı gören ekipler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler olay yerine gelerek yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerinden kaçarak kayıplara karışan diğer kişide ekipler tarafından aranıyor.
Davut Has

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