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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Narkotik Madde Ticareti" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde sabah saatlerinde Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar narkotik madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, polis ekiplerinin konuya ilişkin çalışmaları sürüyor.

Gamze Erdemir
 

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