İstanbulspor, Alanyaspor'u iki golle geçti

Maçtan dakikalar

13. dakikada Cavaleiro'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ahmed Hassan'ın şutunda kaleci Jensen'in çeldiği meşin yuvarlak köşe bayrağına yakın noktadan taca çıktı.

26. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken top penaltı noktasında Doumbia'nın önüne düştü. Doumbia'nın yerden şutunda Ba'ya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

37. dakikada rakip yarı alanda topu önüne Rroca rakibinden sıyrılarak pasını Valon Ethemi'ye aktardı. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Ethemi'nin şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

67. dakikada Eduart Rroca'nın savunma arkasına attığı pasta topu alarak sağ çaprazdan ceza sahasına içine giren Valon Ethemi, kaleci Runarsson'un üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta fileleri havalandırdı. 1-0

71. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında toplu buluşan Efecan'ın ortasında uzak köşede topu kontrol eden Cavaleiro'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

73. dakikada Candeias'ın pasında Leroy Fer'in ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.

77. dakikada sağ tarafta Loshaj'ın derinlemesine pasında Emir Kaan Gültekin, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı aşırtma vuruşta top filelere gitti. 2-1

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

İstanbulspor: David Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu (Ali Yaşar dk. 84 ?), Mahamadou Ba (Florian Loshaj dk. 44), Jason Lakilo (Sindrit Guri dk. 78), Eduart Rroca, Muammer Sarıkaya (Adi Mehremic dk. 84 ?), Valon Ethemi, Emir Kaan Gültekin (Jetmir Topalli dk. 78)

Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Oğuzhan Berber, Vefa Temel, Yusuf Ali Özer

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Leroy Fer, Balkovec, Zinedine Ferhat (Oğuz Aydın dk. 68), Doumbia (Umut Güneş dk. 68), Lusamba, Yusuf Özdemir (Daniel Candeias dk. 68), Efecan Karaca (Erencan Yardımcı dk. 82 ?), Cavaleiro (Wilson Eduardo dk. 82 ?), Ahmed Hassan

Yedekler: Yusuf Karagöz, Efkan Bekiroğlu, Fatih Aksoy, Rassoul, Pedro Pereira

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Valon Ethemi (dk. 67), Emir Kaan Gültekin (dk. 77) (İstanbulspor), Cavaleiro (dk. 71) (Alanyaspor)

Sarı kart: Rroca (İstanbulspor)

İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu



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