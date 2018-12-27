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İşte Bahçeli'nin Bakan Akar'a verdiği o hediyeler

İşte Bahçeli'nin Bakan Akar'a verdiği o hediyeler
İşte Bahçeli'nin Bakan Akar'a verdiği o hediyeler

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a hediyeleri olan Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı ve altın kaplama silah görüntülendi.

Dün Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 Ekim 2015 tarihinde Akar'ın Genelkurmay Başkanı olması sebebiyle yaptıkları ziyareti ve Akar'a verdikleri hediyeleri anlattı. Hulusi Akar'a Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve altın kaplama bir silah hediye ettiğini belirten Bahçeli, "2 Ekim 2015'te Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar paşayı ziyaret ettim, orada diğer Genelkurmay Başkanlarında olmayan, yapmadığım bir olayı gerçekleştirdim. Orada Sayın Hulusi Akar paşaya Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve altın kaplama bir silah hediye ettim. Bu niye Hulusi Akar'a verildi? Geleceği okuma demeyeceğim ama bu anlamlı hediyeyi verme ihtiyacı hissettim. Burada Kur'an, bayrak ve silah hediyenin unsurları o günden sonraki gelişmeleri dikkate alınca bunu verdiğime çok memnuniyet duyuyorum. Hulusi Akar paşa Kur'an'a, bayrağa ve silaha sahip çıkmıştır" dedi. 

Bahçeli'nin bahsettiği hediye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın odasında görüntülendi. Odasında çalışan Akar'ın arka tarafında Bahçeli'nin hediye ettiği altın kaplama silah, Kur'an'ı Kerim ve Türk bayrağı vardı.  

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