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İşte Sofi Nurettin böyle vuruldu

İşte Sofi Nurettin böyle vuruldu
İşte Sofi Nurettin böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/KCK/PYD/YPG’nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin, Irak’ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT’in koordineli operasyonuyla etkisiz hale getirilmesinin görüntülerini paylaştı.

İşte Sofi Nurettin böyle vuruldu - Tıkla İzle

MSB'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladıkları gibi terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT'in koordineli operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, 2015-2020 arasında PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye Genel Sorumlusu olan Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak'ın kuzeyine geçmesi; YPG/PYD'nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin üst düzey bir sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiren TSK ve MİT'in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz. Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır!" denildi.

Adem Aslan

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