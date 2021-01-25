İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: 'Çoğunluk bulamazsak sandığa sürükleniriz'

İtalya'da Giuseppe Conte başbakanlığındaki hükümet, koalisyon ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin çekilmesinin ardından Parlamento'nun her iki kanadında da güvenoyu için oylamaya gitmiş ve güvenoyunu almıştı. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio İtalyan devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, hükümet ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin koalisyondan çekilmesine değinerek, “Çoğunluk bulamazsak sandığa sürükleniriz” dedi.

Dışişleri Bakanı, “Ya önümüzdeki günlerde Parlamento'da kalıcı bir şekilde çoğunluğu sağlarız ya da sandığa gitmenin daha doğru olacağını söyleyen ilk ben olurum” ifadelerini kullandı. İtalya'da normal koşullarda seçime gitmenin sorun olmayacağını vurgulayan Di Maio, “Koşullar normal olsaydı sandığa her yıl gidebilirdik ama şu anda aşı, iyileştirme planları ve ekonominin toparlanması ile uğraşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Hükümete destek verecek siyasi güçlere kapılarının açık olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı, “Ancak oradan buradan destek arayarak yolumuza devam etmemiz gerekirse seçime gitmek daha doğru olur" dedi.

Hükümeti oluşturan partilerin hiç olmadığı kadar birlik halinde olduğunu ifade eden Di Maio, hükümetten ayrılma kararı alan Iv partisi Genel Başkanı Matteo Renzi hakkında, “Başbakan Conte bu konuda açık konuştu, bir daha çoğunluğun parçası olmayacaklarını söyledi” yorumunda bulundu.

Di Maio, partisi 5 Yıldız Hareketi'nin Renzi ile Conte arasında seçim yapması gerekirse seçimlerinin Conte olacağının altını çizdi.

İtalya'da hükümetinin ortaklarından Iv partisinin koalisyondan çekilmesinin ardından siyasi kriz çıkmıştı. Başbakan Conte liderliğindeki hükümet önce Parlamento'nun alt kanadı Temsilciler Meclis'inden, sonra da üst kanadı Senato'da güvenoyu almıştı. Ancak koalisyon hükümeti, Senato'da salt çoğunluk için yeterli sandalye sayısına sahip olmaması nedeniyle dışardan desteğe ihtiyaç duyuyor.

Burak Ortahamamcılar