İtalya'da siyasi kriz!

İtalya'da patlak veren siyasi krizde, İtalya Başbakan Mario Draghi'nin istifası Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından kabul edilmedi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mattarella'nın Draghi'nin "istifayı kabul etmediği” belirtilerek, Mattarella'nın Draghi'yi açıklama yapması için parlamentoya hitap etmesini istediği aktarıldı.

Siyasi kriz

Hükümetin, Ukrayna-Rusya Savaşı artan enerji fiyatlarıyla mücadele için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi parlamentonun üst kanadı Senato'da oylanmış, koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi (M5S), söz konusu yardın paketinin yeterli olmadığını öne sürmüş ve oylamayı boykot etmişti. Yardım paketi oylamasına 211 senatör katılırken, 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla yardım paketi Senato tarafından onaylanmıştı.

Draghi ise boykotun ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sunmuştu. Draghi kabineye verdiği demeçte, “Bu akşam cumhurbaşkanına istifamı sunacağım. Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok” demişti.

Şubat 2021den bu yana görevde olan Draghi, M5S'nin desteği olmadan da İtalya parlamentosunda çoğunluğu elinde tutuyor.