İz İletişim, Altın Pusula'da 7 ödül kazanan ilk ajans oldu

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'nin (TÜHİD), 1999 yılından beri başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla organize ettiği 18'inci Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İletişim danışmanlığı şirketi İz İletişim, iletişim dünyasının en prestijli ödül programlarından biri olan ‘Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde bir rekora imza atarak, bugüne kadar 7 ödül birden kazanan tek PR ajansı olduğu bildirildi.

Ajans, Turkcell'in Sportif Tarama projesiyle, Sponsorluk İletişimi/Spor ve Geleceği Yazan Kadınlar projesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk/Diğer kategorilerinde, Siemens Türkiye 20'inci Opera Yarışması'yla Kurumsal Sosyal Sorumluluk/Kültür&Sanat ve Dijital İletişim/Topluluk İletişimi kategorilerinde, Beşiktaş Belediyesi Beltaş A.Ş. ile birlikte gerçekleştirilen #363Kadın projesiyle Kamu Kuruluşları ve Dijital İletişim/ Sosyal Medya kategorilerinde ödül alırken, Mercedes-Benz Türk Startup Projesi ile de ‘Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.