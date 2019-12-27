İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde, aralarında Bylock kullanıcılarının da olduğu 13 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ operasyonlarına devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Ordu ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon başlattı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 2'si örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı, 11'i de aleyhlerinde ifade, teşhis gibi deliller bulunan ve 7'si görevine devam eden öğretmen, 5'i ihraç öğretmen, 1 çalışma izni iptal edilen özel okul öğretmeni olmak üzere toplam 13 şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştirildi.
Zanlıların yakalanması için operasyonlar devam ediyor.
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.