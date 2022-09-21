İzmir'de 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Kaza, saat 16.00 sıralarında Akçay Caddesi Semt Garajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen S.C. (35) idaresindeki 35 AUE 820 plakalı BMW marka otomobil, yoldan dönüş alan ve Gaziemir - Basın Sitesi hattında çalışan H.B. (31) idaresindeki 35 M 8996 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yeşil ışığın yanmasını ve dönüş yapmayı bekleyen minibüs ile motosikletin ışık yandığında ilerlemesi, bu esnada sol taraftan gelen bir otomobilin dolmuşa çarptığı ve savrulan dolmuşun motosiklete çarptığı anlar yer aldı.

Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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