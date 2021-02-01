İzmir'de art arda korkutan depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4,1, saat 08.46'da da 5,1, saat 08.47'de 4,8, saat 09.00'da 4,7 saat 09.34'te 4,2 büyüklüğünde peş peşe depremler kaydedildi.

Depremler İzmir'in merkezinden de hafif şekilde hissedildi. AFAD, depremlerin ardından olumsuz bir durum ihbarı alınmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir. Umudumuz can kaybının olmamasıdır. İzmir'e ve ülkemize geçmiş olsun."