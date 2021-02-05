İzmir'de Boğaziçi bahanesiyle izinsiz gösteriye 26 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek İzmir'in Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen bir grup, polis ekipleri tarafından uyarıldı. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, tüm ikazlara rağmen dağılmayan ve slogan atan gruba müdahale etti. Müdahale sonucu 6 kişi gözaltına alındı.

Aynı saatlerde HDP milletvekilleri öncülüğünde Gündoğdu Meydanı'nda toplanan gruba polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak polisin uyarısını dikkate almayarak dağılmayan ve slogan atan 20 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ali İhsan Çiftçi - Hakan Polat