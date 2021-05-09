İzmir'de büyük operasyon: 5 milyon değerinde kripto para üretim cihazları ele geçirildi

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, "Alo 136" Gümrük Muhafaza ihbar hattına gelen yasa dışı yollarla Türkiye'ye kripto para üretim cihazlarının sokulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Verilen ihbarı titizlikle inceleyen ekipler, cihazların bulunduğu adresi tespit ederek operasyon düzenledi.

Bir iş yerine ait depoya düzenlenen operasyonda, karton kutuların içinde 501 adet elektronik cihaz bulunduğu tespit edildi. Operasyonda kutular içerisindeki cihazların üzerinde “bitcoin asic” ibaresinin bulunduğu ve bu cihazların kripto para üretiminde kullanıldığı belirlendi. Operasyonda ele geçirilen cihazların 5 milyon TL değerinde olduğu ifade edilirken, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Öte yandan, cihazların tek başına aylık bin 500 TL değerinde elektrik tükettiği, bu rakamın toplamda aylık olarak 750 bin TL'ye ulaştığı öğrenildi.

Salih Yılmazsoy - Halil Karahan

