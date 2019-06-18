İzmit'te 400 ton balçık çamur toplandı

Geçtiğimiz Pazar günü yaşanan yoğun yağış sonrasında Kuzey Marmara Otoyolu'nun devam eden inşaatından kaynaklı İzmit Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde toprak kayması yaşanarak oluşan çamur nedeniyle bölge sakinlerinin evleri zarar gördü. Aynı şekilde Gündoğdu Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanında da toprak kayması nedeniyle vatandaşlar mağdur olmuş, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüne bağlı ekipler de yaşanan olayının hemen ardından seferber oldu. Bölgedeki olumsuzluğa müdahale eden ekipler, bölgeden şimdiye kadar 400 ton balcık çamuru temizledi. Bölgede temizlik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gündoğdu ve Tepeköy Mahallelerinde vatandaşların aynı sorunları yaşamaması için önlem alan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler teyakkuza geçti. Ekipler, bugün de bölgede yoğun yağışa bağlı oluşan toprak kaymasına müdahale ederek 8 iş makinesi ve 15 personelle alanda çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin şehir genelinde de olası bir mağduriyetin önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldıkları öğrenildi.

Cihan Atik