Japonya'dan gözlenen göktaşı ateş topuna döndü

Japonya'nın Kanto, Tokai ve Kinki bölgeleri başta olmak üzere farklı kesimlerinden gözlenen bir göktaşı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Dün akşam yerel saatle 20.30 sularında kaydedilen görüntülerde, ateş topu şeklinde gözlenen cismin bir asteroidin atmosferde yanması sonrası ortaya çıkan parçasının yeryüzüne düşerken saçtığı ışık olduğu açıklandı. Göktaşının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi görürken, birçok kullanıcı olaya şans eseri tanıklık ettiğini ifade etti. Görüntüler ülke genelindeki birçok amatör ve profesyonel kamera tarafından da kaydedildi.

Burak Ersoy

