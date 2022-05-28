JASAT'ın takibinden kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Ekipleri (JASAT) ekiplerince D.Y. isimli şahsın paketler halinde uyuşturucu maddeyi piyasaya sürdüğü öğrenilmesi üzerine harekete geçen ekipler, Balıklar Mahallesi'nde takibe aldıkları D.Y.'nin üzerinde 1 paket marihuana maddesi ele geçirildi. Şahsın ilçe merkezinde evinde yapılan aramada 159 gram marihuana, satışta kullanılan poşetler, hassas terazi ve biri kurusıkı olmak üzere 2 adet ruhsatsız tabanca ve 55 adet fişek ele geçirildi. D.Y. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ahmet Şükrü Uluçay