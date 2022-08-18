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Kabil'deki patlamanın bilançosu belli oldu: 21 ölü, 33 yaralı

Kabil'deki patlamanın bilançosu belli oldu: 21 ölü, 33 yaralı
Kabil'deki patlamanın bilançosu belli oldu: 21 ölü, 33 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de dün camiye düzenlenen bombalı saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı açıklandı.

Afganistan’da camiye bombalı saldırı - Tıkla İzle

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Sıddık Camii'ne dün akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlenmişti. Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran bugün yaptığı açıklamada, "Dün akşam Kabil'in 17. bölgesinde bir camide meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı" dedi.

Kabil'de bulunan İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan açıklamada yaralılar arasında 5 çocuğun da bulunduğu bildirilirken, patlamada cami imamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli'nin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Afgan Sözcü Zabihullah Mujahid ise, "Suçlular, yakında yakalanıp cezalandırılacaktır" dedi.

Saldırıda din adamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli'nin hedef alındığı iddia edilmişti.

Sohail Khan

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