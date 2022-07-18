Kabine toplantısı başladı

Öğrenim kredi borçlusu gençlerin gözü bugün Kabine Toplantısı'ndan sonra yapılacak açıklamada. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gençlerimizi faize kurban etmeyiz" sözleriyle düzenlemeye ilişkin mesajını verdi. Yeni bir faiz hesaplaması ya da yeni bir ödeme tavkimi gibi seçenekler masada.

"GENÇLERİMİZİ FAİZE KURBAN ETMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizin düşmanı biziz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız" dedi.

"KABİNE SONRASI KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında yeni düzenlemeyle alakalı olarak açıklama yapması bekleniyor.

Öğrenim kredisi borcu olan binlerce kişi bugün kabine toplantısından sonra yapılacak açıklamayı bekliyor.

Ayrıntılar gelecek...