Kaçsınlar diye mi tahliye oluyorlar!

Devletin kılcal damarlarına sızan FETÖ'yü temizlemeye yönelik operasyonlar tam gaz devam ederken; son günlerde FETÖ davalarındaki tahliye kararlarının artması dikkat çekti.

Son olarak FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Büyük çoğunluğu CHP'lilerden oluşan belediyelerden örgüte para aktardığı iddia edilen Karaarslan'ın tahliyesine yönelik tepkiler devam ederken, son dönemde FETÖ içerisinde kritik konumda bulunan birçok örgüt elemanının tahliye edildiği görüldü.

FETÖ'nün binlerce kişiyi dinlediği Selam Tevhid kumpas davasının önemli isimlerinden eski savcı Gültekin Avcı'nın da tahliyesi krize sebep oldu. Avcı, önceki gece bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu İzmir'de yeniden gözaltına alındı.



Geçtiğimiz günlerde FETÖ'ye finans sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik yapılan operasyonda ele geçen 944 kişilik “dua listesi” isimli dosyaya ilişkin 63 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıklar yattıkları süre göz önüne alınarak tahliye edilmişti.Tahliye kararıyla dikkat çeken bir diğer isim de FETÖ'nün GATA yapılanmasında 500 pilotu çürük göstererek Hava Kuvvetlerine girmesine engelleyen eski kardiyoloji doktoru Şevket Balta oldu. 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın eski özel kalem müdürü İdris Karagöz'ün de tahliye edilmesi de dikkat çekti.Örgütün en çok yuvalandığı yerlerden birisi olan yargıda yapılan temizlikle 140 Yargıtay ve 48 Danıştay üyesi FETÖ üyeliğinden ihraç edilmişti. Ancak örgüt üyeliğinden ceza alan 30'u aşkın Yargıtay üyesi de tahliye oldu.Skandal mahkeme kararları sonrası bazı örgüt elemanları da cezaevinden çıktıktan sonra firar etti. FETÖ'nün kripto haberleşme programı olan ByLock'u yazan ekipte yer alan eski TÜBİTAK personeli Mesut Yılmazer, tartışmalı bir kararla tahliye edildikten sonra Almanya'ya firar etmişti. Kayseri'de FETÖ'nün esnaf imamı Ahmet Doğan da serbest bırakılmasının ardından kaçmıştı.