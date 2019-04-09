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Kadıköy ve Kartal'da 'seçimde usulsüzlük' iddiasına soruşturma

Kadıköy ve Kartal'da 'seçimde usulsüzlük' iddiasına soruşturma
Kadıköy ve Kartal'da 'seçimde usulsüzlük' iddiasına soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy ve Kartal’da seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, işlemi yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Kartal'da Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı, Kadıköy'de ise sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlemi yapan kişiler hakkında 2 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Soruşturma "görevi kötüye kullanma" suçu ve Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 164. maddesi uyarınca başlatıldı. 

Soruşturma kapsamında, İlçe Seçim Kurulu başkanlıklarından sandık görevlileri ve veri girişi yapan kişilerin kimlik bilgileriyle sandık oy sayım tutanaklarının istendiği bilgisine ulaşıldı.  

Gamze Erdemir
İSTANBUL (İHA) - 

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