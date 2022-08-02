İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadıköy'de köpek saldırısı: Köpeğin sahibine para cezası yağdı

Kadıköy'de köpek saldırısı: Köpeğin sahibine para cezası yağdı
Kadıköy'de köpek saldırısı: Köpeğin sahibine para cezası yağdı

Kadıköy’de Husky cinsi köpeğe saldırarak yaralayan American Bully cinsi köpek, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince muhafaza altına alındı. Köpek sahibi hakkında14 bin 982 TL idari para cezası kesildi.

Kadıköy’de köpek saldırısı: Köpeğin sahibine para cezası yağdı - Tıkla İzle

Kadıköy Osmanağa Mahallesi Kıvanç Sokak üzerinde dün saat 13.30 sıralarında pitbull saldırısı olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri hemen harekete geçti. Adrese geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Ferhat D. isimli şahsa ait Husky cinsi köpeği, Erhan C. isimli şahsa ait olan American Bully cinsi köpeğin saldırarak yaraladığını tespit etti.

Olaya karışan köpek muhafaza altına alınarak Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri görevlilerine teslim edildi. ‘Hayvanı Tehlike Oluşturacak Şekilde Serbest Bırakılması' konusunda işlem başlatılan Erhan C. isimli şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 14 bin 982 TL idari para cezası kesildi. Olaya karışan hayvana el konuldu. Öte yandan, köpeğin saldırı anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cem Güney Kılıç

İLGİLİ HABER
Başkentteki başıboş köpek saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı Başkentteki başıboş köpek saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı
İLGİLİ HABER
Avcılarda köpek saldırısını yaşayan çocuk dehşet anlarını anlattı Avcılar’da köpek saldırısını yaşayan çocuk dehşet anlarını anlattı
İLGİLİ HABER
8 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı kamerada 8 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı kamerada

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.