Kafes dövüşçüsü Saygid Guseyn Arslanaliev her gün kemer hayaliyle uyuyor!

Türkiye adına dövüşen kafes dövüşü sporcusu Saygid Guseyn Arslanaliev, 2.5 yıl sonra Singapur'da karşılaştığı Rus rakibini nakavtla yendi. Singapur'daki son maçı ile ilgili bilgiler veren orta siklet sporcu, "Rus rakibim, önceki dövüşmemizden sonra tekrar karşılaşmayı önce kabul etmedi ve yanlışlıkla kazandığımı söyledi. O süreçte spor yapmıyordum ve daha sonra hazırlandım. 3 ay hazırlık yaptım. Singapur'da 3 raundluk maçın içerisinde, 3. raundun sonunda nakavt ile yendim. Moskova ve Tayland'da yaptığımız kamplar çok güzel geçti, Singapur'a gittik maç yaptık. Yanımda arkadaşlarım olsun istedim, Türkiye'den destek olsun istiyorum. Bir gün Türkiye'de maçım olsun isterim" dedi.

Arslanaliev: "Kemeri Türkiye'ye getirmek istiyorum"

Güreş ve boks sporları ile de uğraşan Arslanaliev, günlük antrenman programları ile ilgili şunları söyledi:

"Sabah boks antrenmanı yapıyorum, koruma amacıyla akşam güreş yapıyorum. Rakibimi yere alabileyim diye güreş yapıyorum. Darbe vurabileyim diye boks yapıyorum. Hepsi bir arada karışık oluyor. Basit kuralları var, göze parmak gelmesi, dirsekle vurmak, rakip yerdeyken tekme vurmak yasak. İnsanlık dışına çıkmayacak hareketler yasak. Bundan sonraki hedef, şu anda dövüştüğüm organizasyonun kemerini almak. O kemeri Türkiye'ye getirmek. Ondan sonra Amerika'ya gideriz. 2 maç yapmış olsam kemere ulaşmış olurum. İnşallah o kemeri de alır geliriz Türkiye'ye. Diğer branşlarda organizasyonlara katılmıyorum, tamamen kafes dövüşüne odaklandım. Buradaki kariyerim çok daha önemli. Kemeri almak için uğraşıyorum, Singapur'daki organizasyonda kemeri almak istiyorum, hedefim bu. Aylarca maça odaklanıyoruz, arkadaşları göremiyoruz. Sabah akşam idman var. Aralarda yemek yiyoruz, uyuyoruz, namazımızı kılıyoruz, dinleniyoruz. Hedefimiz var ve boş zaman olmuyor. Her gün onu düşünerek yatmak lazım. Ancak öyle hedefe ulaşabilirsin."





"Gençler eğitimleri ve sporu aynı anda yapmalı"

Geçen yıl emekli olan ünlü kafes dövüşçüsü Habib Nurmagomedov ile tanıştığını aktaran Saygid Guseyn Arslanaliev, gençlere önerilerde bulundu. 27 yaşındaki sporcu açıklamasında, "Habib gibi ben de Dağıstanlıyım, tanışıyoruz. Aynı sporu yapıyoruz ama benden daha önde. Hedeflerine ulaşmış, yapacaklarını yapmış. Kazanarak bırakmış. Kafes dövüşü olimpik spor değil ama sokaklarda boş dolaşmak yerine spor yapmalarını öneririm. Bu sporu yapmasalar bile savunma sporları yapılabilir. Gençlerin şimdi yaptığı yatırım ileride kazanca dönüşür. Diğer yandan eğitimlerine devam etmeli. Gelişmemiş sporcu istemiyoruz. Halk arasında vahşi bir spor olarak görülüyor. Kendini korumak için böyle bir spor yapmaya gerek yok. Bu sporu sadece para kazanabilmek için, daha çok yapabilmek için yapıyorum. Çok para var bu işte" ifadelerini kullandı.



İsmail Yasin Akçın

