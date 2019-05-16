Kağıthane'de yıkılan binaların enkaz alanı havadan görüntülendi

Kağıthane'de yıkım kararı verilen 24 binadan geriye kalan 10 binanın iş makineleriyle yıkım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar havadan görüntülenirken, binalarda yaşayan vatandaşlar ise eşyalarını taşımaya devam etti. Görüntülerde, kapı ve pencereleri vatandaşların topladığı görülüyor. Yetkililer ise çevredeki binalardan numune alarak kontrollerini sürdürüyor. Havadan çekilen görüntülerde, İş makineleri yıkım için beklediği, binaların yıkılan duvarlarından sökülmüş pencerelerinden evlerdeki harap olan eşyalar, duvardaki dolaplar, mutfak eşyaları görülüyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç