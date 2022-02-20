Kağıthaneliler kışın tadını balık ekmek ile çıkardı

Kağıthane'de kış aylarında vatandaşların içini ısıtacak balık ekmek festivali yapıldı. Kağıthane Belediyesi tarafından Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen festivalde, usta şefler tarafından hazırlanan yaklaşık 2 ton balık 10 bin kişiye servis edildi. Sanatçı Recebim konseri ile beraber yöresel müzikler ve halk oyunlarının renk kattığı festivale, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı. Başkan Öztekin kendi elleri ile vatandaşlara balık ekmek ikram etti.

"Hem birlik beraberliğimiz hem de çocuklarımızla beraber güzel bir gün geçirmemizi sağlayacağız"

2 tona yakın balık dağıttıklarını dile getiren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bugün Hasbahçe'de komşularımızla beraberiz. Geçtiğimiz ay kar yağışında sucuk ekmek dağıtmıştık. Bugün de 2 tona yakın balık dağıtacağız burada. Hem birlik beraberliğimiz hem de çocuklarımızla beraber güzel bir gün geçirmemizi sağlayacağız. Sahne etkinliklerimiz olacak. Çocuklarımız için özel etkinliklerimiz olacak" diye konuştu.

"Mevlüt başkanımı çok severim"

Ailecek etkinliğe katıldıklarını söyleyen Aslıhan Deniz, "Balık ekmeğimi aldım. Allah razı olsun. Mevlüt başkanımızı çok severim. Sıradan aldık çıkıp gidiyoruz. Allah daim etsin. Ben de Karadenizliyim. Buraya gelinim ve 2 torunumla geldik" dedi.

"Etkinliğin güzel olduğuna inanıyorum"

Etkinliklerin devamını dilediklerini belirten Fahri Orhan, "Hakikaten güzel bir program. Çoluğumuz çocuğumuz güzel hava alıyorlar. Her zaman bu etkinliklerin devamını dileriz. Başkanımıza teşekkür ederiz. Balık ekmek tabi sevilir. Balık ekmekten ziyade bu kadar kişinin buraya toplanmasını ben benimsiyorum ve çok güzel olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Alper Suat Tutaşı

