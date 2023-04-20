Kahramanmaraş Pazarcık'ta fırtına çatıları uçurdu: 4 yaralı

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava, kuvvetli rüzgar ve fırtına Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde etkili oldu. 6 Şubat'taki ilk depremin merkezi olan Pazarcık'ta fırtına ve hortum nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. Uçan çatılardan biri ise depremzede ailelerin kaldığı çadırların üzerine geldi. İlk bilgilere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bölgeye AFAD ekipleri gönderildi.

Halil Ulubey

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