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Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş’ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurhak ilçesi Ağcaşar Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 1 adet jeneratör, 3 adet kırıcı delici alet ucu, 2 adet demir çekiç, 1 adet demir çapa, 30 metre seyyar kablo, 12 basamaklı ip merdiven, 1 adet düz tornavida, 2 adet el feneri, 4 basamaklı tahta merdiven, 1 metre manivela demiri, 1 adet çakı, 1 adet spiral, 1 adet matkap ucu temizleyici ahşap, 1 adet odun sobası, 10 metre halat, 1 adet delici kırıcı alet çantası ele geçirildi. Suçüstü yakalanan A.T. (34), K.D. (44), A.A.T. (21) ve O.D. (50) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Halil Ulubey

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