İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonet 50 metrelik uçurumdan uçtu: 2 yaralı

Kamyonet 50 metrelik uçurumdan uçtu: 2 yaralı
Kamyonet 50 metrelik uçurumdan uçtu: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu-Akçalı köy yolunun 3. Kilometresinde, Sungurlu'dan Akçalı Köyü istikametine giden M.N. (38) yönetimindeki 19 UB 428 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 50 metrelik uçuruma uçtu. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi M.N. (36) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Serkan Şansever


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.