İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kanada Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanmasını onayladı

Kanada Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanmasını onayladı
Kanada Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanmasını onayladı

Kanada Sağlık Bakanlığı’na bağlı Health Canada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanmasını onayladı.

Kanada'da Covid-19'a karşı Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın geliştirdiği aşıların 3'üncü dozuna onay verilmesinin ardından Sağlık Bakanlığına bağlı Health Canada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına da onay verdi. Health Canada, söz konusu yaş grubunda aşının Covid-19'a karşı yüzde 90 etkili olduğunu ifade ederek, Bakanlığın kapsamlı ve bağımsız bilimsel incelemesinin ardından bu aşının 5-11 yaş grubunda aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığının belirlediğini aktardı.

Kanada'da ayrıca, Pfizer-BioNTech aşısı 12 yaş üstü çocuklara 3'te 1 oranında dozlar halinde 21 gün arayla iki doz halinde uygulanıyor. Kanada'da yapılan klinik deneylerde, Pfizer/BioNTech aşısının 16 yaş ve üzerindekiler için yüzde 95, 12 ila 15 yaş arasındakiler için yüzde 100 etkili olduğu tespit edilmişti.

Öte yandan Kanada'da salgının başından bu yana 1 milyon 759 bin 560 vaka tespit edilirken, 29 bin 462 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ceren Yanar Polat
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.