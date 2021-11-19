Kanada Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanmasını onayladı

Kanada'da Covid-19'a karşı Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın geliştirdiği aşıların 3'üncü dozuna onay verilmesinin ardından Sağlık Bakanlığına bağlı Health Canada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına da onay verdi. Health Canada, söz konusu yaş grubunda aşının Covid-19'a karşı yüzde 90 etkili olduğunu ifade ederek, Bakanlığın kapsamlı ve bağımsız bilimsel incelemesinin ardından bu aşının 5-11 yaş grubunda aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığının belirlediğini aktardı.

Kanada'da ayrıca, Pfizer-BioNTech aşısı 12 yaş üstü çocuklara 3'te 1 oranında dozlar halinde 21 gün arayla iki doz halinde uygulanıyor. Kanada'da yapılan klinik deneylerde, Pfizer/BioNTech aşısının 16 yaş ve üzerindekiler için yüzde 95, 12 ila 15 yaş arasındakiler için yüzde 100 etkili olduğu tespit edilmişti.

Öte yandan Kanada'da salgının başından bu yana 1 milyon 759 bin 560 vaka tespit edilirken, 29 bin 462 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ceren Yanar Polat

