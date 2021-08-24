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Kapalıçarşı'da İBB'nin otopark eziyeti

Kapalıçarşı'da İBB'nin otopark eziyeti
Kapalıçarşı'da İBB'nin otopark eziyeti

Büyükşehir Belediyesi’nin Mercan’daki 30 yıllık katlı otoparkı, güçlendirme yapacağız gerekçesiyle, hiçbir şey yapmadan 1.5 yıldır kapalı tutması vatandaşı canından bezdirdi. Günün her saati trafiğin durma noktasında olduğu Mercan civarında park yeri bulamayan müşteriler, Kapalıçarşı'ya gelmekten vazgeçiriyor.

Kapalıçarşı’da İBB'nin otopark eziyeti - Tıkla İzle

İstanbul'da alışverişin merkezi noktalarından Fatih ilçesi Beyazıt'da, yaklaşık 30 yıldan beri hizmet veren 460 araçlık katlı otopark, İBB tarafından tadilat gerekçesiyle 1.5 yıl önce kapatıldı.

Otoparkın kapanması ile bölgedeki otopark hizmeti çöktü. Esnaf, özel araç yerine motosiklet ve tramvay ile iş yerine gelebiliyor. Ancak araç kiralayan yabancılar ile uzak ilçelerden otomobilleri ile gelen müşteriler, trafikte saatlerini harcıyorlar.

Hafta içi ve Cumartesi günleri, her saat kilitlenen trafikte, mal almakta, satmak da çile haline geldi. Araçlar her taraftan sıkışınca hayat tarihi Kapalıçarşı etrafında duruyor, bölgeden çıkmak ızdıraba dönüşüyor. Bu durum esnafın çok ciddi müşteri kaybına yol açıyor.

Saatlerce park yeri arayan vatandaşlar basın mensuplarının soruları üzerine yaşanan durum rezillik olarak değerlendirdi. Sürücüler, “Saatlerdir trafikteyiz. Yer bulamıyoruz. Kapalıçarşı'ya giremeden geri döneceğiz. 3 saattir ara sokaklardaki trafikte bekliyoruz. Laleli civarındaki çalışmada aynı zamana denk getirildi. Sanki İstanbul'un yöneticileri Kapalıçarşı'ya alış verişe gelmeyin mesajı veriyor” dediler. Esnaf ise, kapatıldığı 1.5 yıldan bu tarafa hiçbir işlem yapılmayan otoparkın, projeleri hazırlanıp, ihale yapılana kadar 30 yıldır olduğu gibi hizmet vermeye devam etmesini istiyorlar.

İrfan Altıkardeş
 

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