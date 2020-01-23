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KAPAN-3 operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

KAPAN-3 operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
KAPAN-3 operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen KAPAN-3 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Korucularının katılımıyla ilimiz genelinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen KAPAN-3 operasyonu kapsamında; 23.01.2020 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Günyazı köyü civarında PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçundan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri kırsal alanlarında tespit edilen 6 sığınakta yapılan aramada, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 2 adet el bombası, 4 adet büyük tüp, 1000 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 167 adet BKC makineli tüfek fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş
 

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