Kapanan köy yolları bir bir açılıyor, çalışmalar havadan görüntülendi

Sivas'ta aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından ekipler kapalı olan köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sivas'ta kar yağışı nedeni ile bin 682 köy ve mezra yolundan 461'i araç ulaşımına kapanmıştı. İl genelinde kapalı olan 742 köy ve mezra yolu Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları kapsamında ulaşıma açıldı. Sivas merkeze bağlı Çeltek köyünün yollarını açmak için yapılan karla mücadele çalışması havadan görüntülendi. Vatandaşlar köy yollarının açılmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Çalışmalar hızla sürüyor

Ömer Ceyhan, “Şu an gördüğüm kadarıyla durum çok güzel. Sivas'tan buraya kadar yol çok iyiydi. Bu yollar zamanında bu şekilde olmazdı. Şuan çalışmalar çok iyi. Bütün yollar açık'' dedi.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinden Enes Soylu ise “Sivas İL Özel İdaresi ekibi olarak gece gündüz demeden 7/24 kontak kapatmadan çalışmalarımız hızla sürmektedir. Gece gündüz demeden hastalarımızın naklini gerçekleştiriyoruz'' ifadelerini kullandı.

Çeltek köyü Muhtarı kar nedeniyle kapanan köy yollarının tekrardan açılmasından memnun olduklarını dile getirdi.

Onur Erden - Demet Karakuş

