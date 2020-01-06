Kar fırtınası Kazdağları'nda etkili oluyor

Sabah saatlerinde başlayan poyraz fırtınası ile birlikte Kazdağları'nda yoğun kar yağışı başladı. Rüzgarında etkisiyle kar tipiye dönüştü. Edremit Yenice Karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman kapanma noktasına geliyor. Balıkesir ve Çanakkale'den Karayolları kar küreme ve tuzlama araçları ve Edremit Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makinaları bölgede yoğun bir çalışma yapıyor. Aşırı kar yağışı nedeniyle ekipleri karla mücadelede zaman zaman zorlanıyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ilerleyemedikleri için araçlarını terk etmek zorunda kaldı. Yetkililer vatandaşların mecbur kalınmadıktan sonra bu yol kesimini kullanmamalarını, kullanacaklar ise de kar lastiği, zincir ve çekme halatı gibi ekipmanları mutlaka yanlarında bulundurmalarını istediler.

Emrah Elmas